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آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين

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2025-06-15 | 01:32
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آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين
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آمال شحادة: إخلاء المنطقة المحيطة من المبنى الذي استهدفته ايران في بات يام لاحتمال انهياره من دون القدرة على العثور على مفقودين

 
 
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