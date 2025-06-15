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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: العمليات العسكرية ضد إسرائيل إجراء عقابي مناسب لاستيفاء حقوقنا
آخر الأخبار
2025-06-15 | 01:42
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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: العمليات العسكرية ضد إسرائيل إجراء عقابي مناسب لاستيفاء حقوقنا
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