وزير الخارجية الإيراني: هجوم إسرائيل على عسلوية يجعل الصراع يمتد إلى الخليج وطهران لا تريد توسيع نطاق الحرب إلا إذا أجبرت على ذلك

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