الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سكرتير الحكومة الإسرائيلية: حققنا إصابات قاسية في 11 هدفا بينها منشآت نووية ومنصات إطلاق ومحطات كهرباء
آخر الأخبار
2025-06-15 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سكرتير الحكومة الإسرائيلية: حققنا إصابات قاسية في 11 هدفا بينها منشآت نووية ومنصات إطلاق ومحطات كهرباء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
الإسرائيلية:
حققنا
إصابات
قاسية
بينها
منشآت
نووية
ومنصات
إطلاق
ومحطات
كهرباء
التالي
الراعي: لبنان يقف أمام مفترق طرف فاما أن يتابع السير في نفق المراوحة والانقسام أو أن ينهض من جديد على أساسات الشركة والتجدد
قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري: عمليات القوات الإيرانية ضد الكيان الإسرائيلي ستستمر بشكل أكثر تدميرا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:58
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب
آخر الأخبار
05:58
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب
0
خبر عاجل
05:57
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشأة نووية في أصفهان بإيران
خبر عاجل
05:57
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشأة نووية في أصفهان بإيران
0
آخر الأخبار
05:39
سي إن إن عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي ويتكوف تواصل مباشرة مساء الأحد الماضي مع وزير الخارجية الإيراني
آخر الأخبار
05:39
سي إن إن عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي ويتكوف تواصل مباشرة مساء الأحد الماضي مع وزير الخارجية الإيراني
0
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: ننعى ٧ من قادتنا الذين قتلوا مع العميد أمير حاجيزاده في الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: ننعى ٧ من قادتنا الذين قتلوا مع العميد أمير حاجيزاده في الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:58
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب
آخر الأخبار
05:58
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب
0
آخر الأخبار
05:39
سي إن إن عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي ويتكوف تواصل مباشرة مساء الأحد الماضي مع وزير الخارجية الإيراني
آخر الأخبار
05:39
سي إن إن عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي ويتكوف تواصل مباشرة مساء الأحد الماضي مع وزير الخارجية الإيراني
0
آخر الأخبار
05:25
الوكالة الوطنية: قوات العدو أطلقت رشقات رشاشة في إتجاه وادي قطمون شرق بلدة رميش الحدودية
آخر الأخبار
05:25
الوكالة الوطنية: قوات العدو أطلقت رشقات رشاشة في إتجاه وادي قطمون شرق بلدة رميش الحدودية
0
آخر الأخبار
05:06
الجيش الإسرائيلي: استهداف صواريخ إيرانية أرض - أرض كانت مجهزة وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية
آخر الأخبار
05:06
الجيش الإسرائيلي: استهداف صواريخ إيرانية أرض - أرض كانت مجهزة وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:48
مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي: سنهاجم المواقع في إيران وسنواصل استنزاف القدرات النووية وأنظمة الأسلحة الإيرانية في طهران وكل مكان
آخر الأخبار
03:48
مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي: سنهاجم المواقع في إيران وسنواصل استنزاف القدرات النووية وأنظمة الأسلحة الإيرانية في طهران وكل مكان
0
آخر الأخبار
03:53
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة تحذيرا من تسلل مسيرة
آخر الأخبار
03:53
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة تحذيرا من تسلل مسيرة
0
آخر الأخبار
04:03
وزير الخارجية الإسرائيلي: عملية الجيش في إيران ستستمر وهناك أهداف مهمة يجب تنفيذها
آخر الأخبار
04:03
وزير الخارجية الإسرائيلي: عملية الجيش في إيران ستستمر وهناك أهداف مهمة يجب تنفيذها
0
آخر الأخبار
04:06
آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي يخرج وحدات عسكرية من غزة ويقلص عملياته إلى أقصى حد والوحدات نقلت إلى جبهات أخرى خشية التصعيد فيها في أعقاب استمرار الحرب على إيران وبحسب مسؤول عسكري العيون على لبنان إذا انضم حزب الله للقتال
آخر الأخبار
04:06
آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي يخرج وحدات عسكرية من غزة ويقلص عملياته إلى أقصى حد والوحدات نقلت إلى جبهات أخرى خشية التصعيد فيها في أعقاب استمرار الحرب على إيران وبحسب مسؤول عسكري العيون على لبنان إذا انضم حزب الله للقتال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لليوم الثاني في سهيلة وتنتظركم الأحد في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:09
٨٠ عامًا على المصافحة الدبلوماسية بين بيروت والمكسيك الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:07
جهد سياسيّ وامنيّ لبنانيّ لعبور الحرب الايرانية الاسرائيلية من دون ادخال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
تقارير نشرة الاخبار
14:04
المغادرون عالقون… والوافدون غائبون مطار رفيق الحريري الدوليّ تحت الضغط الإقليميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير المفاوضات النووية بعد الهجوم الإيراني الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محاولات لإعادة إحياء المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تصعيد كلاميّ إيرانيّ إسرائيليّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
أخبار دولية
07:18
الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا
2
خبر عاجل
16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
خبر عاجل
16:38
مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم في اليمن
3
خبر عاجل
16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
خبر عاجل
16:38
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
4
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
أخبار لبنان
07:22
شركة طيران “الشرق الأوسط”: إعادة ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران 2025
5
آخر الأخبار
23:08
معلومات للـLBCI: في تمام الساعة السادسة وبعد تقييم خلية أزمة المطار للأوضاع والظروف المحيطه والراهنة أعيد فتح الاجواء اللبنانية أمام الحركه الجوية بشكل طبيعي
آخر الأخبار
23:08
معلومات للـLBCI: في تمام الساعة السادسة وبعد تقييم خلية أزمة المطار للأوضاع والظروف المحيطه والراهنة أعيد فتح الاجواء اللبنانية أمام الحركه الجوية بشكل طبيعي
6
خبر عاجل
18:29
معلومات للـLBCI: مديرية الطيران المدني تتخذ قرارًا بإقفال المطار من الثانية حتى السادسة صباحًا وأي إستثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطيران اللبنانية
خبر عاجل
18:29
معلومات للـLBCI: مديرية الطيران المدني تتخذ قرارًا بإقفال المطار من الثانية حتى السادسة صباحًا وأي إستثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطيران اللبنانية
7
خبر عاجل
15:08
جيروزاليم بوست عن مصادر: إسرائيل أبلغت إيران بأنها ستضرب مرافقها الإستراتيجية إذا استهدفت مراكز سكانية مدنية
خبر عاجل
15:08
جيروزاليم بوست عن مصادر: إسرائيل أبلغت إيران بأنها ستضرب مرافقها الإستراتيجية إذا استهدفت مراكز سكانية مدنية
8
خبر عاجل
01:06
آمال شحادة: ارتفاع عدد المصابين في اسرائيل من جراء الضربات الايرانية الى ٢٠٠ من بينهم ٦ في حال حرجة وهناك ٨ قتلى و٣٥ مفقوداً
خبر عاجل
01:06
آمال شحادة: ارتفاع عدد المصابين في اسرائيل من جراء الضربات الايرانية الى ٢٠٠ من بينهم ٦ في حال حرجة وهناك ٨ قتلى و٣٥ مفقوداً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More