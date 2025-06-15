الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة في وادي عربة أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي يخرج وحدات عسكرية من غزة ويقلص عملياته إلى أقصى حد والوحدات نقلت إلى جبهات أخرى خشية التصعيد فيها في أعقاب استمرار الحرب على إيران وبحسب مسؤول عسكري العيون على لبنان إذا انضم حزب الله للقتال

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