مسؤول عسكري إسرائيلي: إيران تعمدت استهداف المدنيين الإسرائيليين وإسرائيل لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال في غزة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: الخطة بشأن إيران تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك