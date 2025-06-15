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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في إسرائيل
آخر الأخبار
2025-06-15 | 09:13
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في إسرائيل
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