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نتنياهو معلقا على تقرير لرويترز ذكر أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني: "لن أخوض في هذا الأمر"

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2025-06-15 | 12:57
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نتنياهو معلقا على تقرير لرويترز ذكر أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني: &quot;لن أخوض في هذا الأمر&quot;
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نتنياهو معلقا على تقرير لرويترز ذكر أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني: "لن أخوض في هذا الأمر"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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