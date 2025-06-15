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ماكرون: لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تكون وسيطا في الصراع بين إسرائيل وإيران
آخر الأخبار
2025-06-15 | 22:20
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ماكرون: لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تكون وسيطا في الصراع بين إسرائيل وإيران
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