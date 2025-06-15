أمال شحادة: موجة صواريخ مشتركة إيرانية - يمنية في طريقها الى إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب

سي إن إن عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي ويتكوف تواصل مباشرة مساء الأحد الماضي مع وزير الخارجية الإيراني