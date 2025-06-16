الإسعاف الإسرائيليّ: 8 مباني تعرضت لإصابات مباشرة في الهجوم الصاروخيّ الإيرانيّ الأخير

وسائل إعلام إسرائيلية: 4 إصابات مباشرة في تل أبيب 3 منها أصابت وسط المدينة

وسائل إعلام إسرائيلية: 4 إصابات مباشرة في تل أبيب 3 منها أصابت وسط المدينة

الشرطة الإسرائيلية: سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب ووقوع أضرار من دون أنباء عن إصابات حتى الآن