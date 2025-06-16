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يسرائيل هيوم عن شهود عيان: حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى

آخر الأخبار
2025-06-16 | 00:32
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يسرائيل هيوم عن شهود عيان: حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى
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يسرائيل هيوم عن شهود عيان: حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى

 
 
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