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27
o
البقاع
29
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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إعلام إيراني: ضربة إسرائيلية جديدة على غرب إيران
إعلام إيراني: ضربة إسرائيلية جديدة على غرب إيران
الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في أطراف بلدة عيترون مصدرها مواقع إسرائيل المقابلة
آخر الأخبار
2025-06-16 | 02:12
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الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في أطراف بلدة عيترون مصدرها مواقع إسرائيل المقابلة
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