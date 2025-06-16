مراسلتنا من حيفا آمال شحادة: 55 في المئة من البيوت في اسرائيل من دون ملاجئ ولا أماكن آمنة وحالة فوضى تسود في مركز اسرائيل وحيفا لوجود الالاف من دون مأوى

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