الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

الخارجية الصينية تعليقًا على المواجهة بين إسرائيل وإيران: بكين مستعدة لإبقاء التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية ولعب دور بناء في المساعدة على تهدئة الوضع

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