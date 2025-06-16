قائد القوات البرية في الجيش الإيرانيّ: استهدفنا مواقع داخل الكيان الصهيونيّ بعشرات المسيرات خلال اليومين الماضيين

الجيش الإسرائيليّ: اعتراض هدف جويّ مريب عبر إلى الأراضي الإسرائيلية قادمًا من الشرق

الجيش الإسرائيليّ: اعتراض هدف جويّ مريب عبر إلى الأراضي الإسرائيلية قادمًا من الشرق

إذاعة الجيش الإسرائيلي: المسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقًا