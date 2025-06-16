وكالة: مسؤول إيراني يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة متطورة غرب إيران من بينها طائرة إم.كيو-9

وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيُجبرون على دفع ثمن الدكتاتورية وإخلاء منازلهم من المناطق التي سيتعين مهاجمة أهداف النظام بها

وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيُجبرون على دفع ثمن الدكتاتورية وإخلاء منازلهم من المناطق التي سيتعين مهاجمة أهداف النظام بها

وكالة نقلًا عن قائد القوات البرية الإيرانية: عشرات الطائرات المسيرة أصابت أهدافًا في إسرائيل بنجاح