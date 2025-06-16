الكرملين حول وساطة بوتين المحتملة في الصراع بين إسرائيل وإيران: روسيا تبقى مستعدة إذا لزم الأمر

الكرملين: المقترحات الروسية السابقة لا تزال مطروحة على الطاولة لكن اندلاع الأعمال العدائية أدى لتعقيد الوضع

الكرملين: المقترحات الروسية السابقة لا تزال مطروحة على الطاولة لكن اندلاع الأعمال العدائية أدى لتعقيد الوضع

إعلام إيراني رسمي: إعتقال العشرات من المخربين و"الجواسيس" المرتبطين بإسرائيل منذ بدء الصراع يوم الجمعة