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وزير الإعلام يتلو مقررات مجلس الوزراء: الموافقة على عرض وزارة الأشغال على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت عن طريق تكليف مديرية الجمارك بذلك وقرر مجلس الوزراء نقل المبلغ اللازم من إحتياطي الموازنة
آخر الأخبار
2025-06-16 | 08:44
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وزير الإعلام يتلو مقررات مجلس الوزراء: الموافقة على عرض وزارة الأشغال على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت عن طريق تكليف مديرية الجمارك بذلك وقرر مجلس الوزراء نقل المبلغ اللازم من إحتياطي الموازنة
*
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