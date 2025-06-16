طيران العال الإسرائيلية: تمديد تعليق الرحلات حتى 23 حزيران بسبب الوضع الأمني

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على أوتوستراد الكوستابرافا باتجاه خلدة

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على أوتوستراد الكوستابرافا باتجاه خلدة

وزير الإعلام يتلو مقررات مجلس الوزراء: الموافقة على عرض وزارة الأشغال على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت عن طريق تكليف مديرية الجمارك بذلك وقرر مجلس الوزراء نقل المبلغ اللازم من إحتياطي الموازنة