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تاس عن الخارجية الروسية: عواقب الضربات على المنشآت النووية الإيرانية واضحة وعلى إسرائيل ضبط النفس

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2025-06-16 | 09:48
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تاس عن الخارجية الروسية: عواقب الضربات على المنشآت النووية الإيرانية واضحة وعلى إسرائيل ضبط النفس
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تاس عن الخارجية الروسية: عواقب الضربات على المنشآت النووية الإيرانية واضحة وعلى إسرائيل ضبط النفس

 
 
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