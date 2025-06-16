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مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": حاملة الطائرات نيميتز ستنضم إلى الحاملة فينسون لتعزيز إجراءات الحماية للقوات الأميركية

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2025-06-16 | 10:46
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مسؤول أميركي لـ&quot;الجزيرة&quot;: حاملة الطائرات نيميتز ستنضم إلى الحاملة فينسون لتعزيز إجراءات الحماية للقوات الأميركية
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مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": حاملة الطائرات نيميتز ستنضم إلى الحاملة فينسون لتعزيز إجراءات الحماية للقوات الأميركية

 
 
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