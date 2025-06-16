رويترز نقلا عن إعلام إيراني: مراكز عسكرية ومخابراتية إسرائيلية رئيسية بما في ذلك قاعدة رامات ديفيد الجوية قرب حيفا على قائمة الأهداف الإيرانية و"رد متناسب" في الساعات المقبلة

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