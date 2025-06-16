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نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة
آخر الأخبار
2025-06-16 | 14:16
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نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة
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