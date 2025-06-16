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المتحدث باسم الحرس الثوري: الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر حتى الصباح
آخر الأخبار
2025-06-16 | 16:29
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المتحدث باسم الحرس الثوري: الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر حتى الصباح
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