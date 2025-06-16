ترامب: منحت إيران 60 يوما للتوصل لاتفاق لكنهم قالوا لا وكان من الحماقة ألا توقع إيران على اتفاق وفي النهاية سيتم إبرام صفقة

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