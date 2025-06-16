رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي: وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعوا نظيرهم الإيراني إلى تجنب أي تهور ضد المصالح الغربية أو أي تصعيد إقليمي أو نووي

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