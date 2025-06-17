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أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران
آخر الأخبار
2025-06-16 | 23:00
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أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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