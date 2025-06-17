أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران

وكالة أنباء فارس: تدمير عدد من المسيرات الصغيرة الإسرائيلية في بندر عباس

وكالة أنباء فارس: تدمير عدد من المسيرات الصغيرة الإسرائيلية في بندر عباس

رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي: وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعوا نظيرهم الإيراني إلى تجنب أي تهور ضد المصالح الغربية أو أي تصعيد إقليمي أو نووي