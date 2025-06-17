السفارة الأميركية في القدس: سيتم إغلاق السفارة يوم الثلاثاء 17 حزيران وان السفارة ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك