الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان

يسرائيل هيوم عن مصادر: الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات قبيل الهجوم الإيراني الأخير

يسرائيل هيوم عن مصادر: الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات قبيل الهجوم الإيراني الأخير

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته في وقف الاعتداءات الصهيونية على شعبنا