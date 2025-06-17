الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت الليلة الماضية 6 صواريخ تم اعتراض 5 منها وسقط السادس بمنطقة مفتوحة في النقب

رويترز عن ترامب: ماكرون قال بالخطأ إنني غادرت قمة السبع للعودة للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

رويترز عن ترامب: ماكرون قال بالخطأ إنني غادرت قمة السبع للعودة للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

متحدث باسم داوننج ستريت: ستارمر التقى بماكرون على هامش قمة مجموعة السبع واتفقا على ضرورة أن يكون الشرق الأوسط محورا رئيسيا لتركيز الشركاء بالمجموعة خلال اليومين المقبلين