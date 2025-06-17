وسائل إعلام إسرائيلية: الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20 و30 صاروخا

الشرطة الإسرائيلية: أضرار مادية إثر سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية

الشرطة الإسرائيلية: أضرار مادية إثر سقوط صواريخ في منطقة تل أبيب ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية

رويترز عن ترامب: ماكرون قال بالخطأ إنني غادرت قمة السبع للعودة للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران