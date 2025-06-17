شبكة CBS عن ترامب: نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران وهي تعلم جيدا أننا سنرد بقوة إذا أقدمت على أي فعل يضر بشعبنا ولا دلائل على مساعدة روسيا أو كوريا الشمالية لإيران

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