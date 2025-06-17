مسؤول إيراني: الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفات إسرائيلية ببندر عباس

وكالة إرنا عن قائد عسكري إيراني كبير: موجة جديدة من مئات الطائرات المسيرة ستستهدف إسرائيل

وكالة إرنا عن قائد عسكري إيراني كبير: موجة جديدة من مئات الطائرات المسيرة ستستهدف إسرائيل

شبكة CBS عن ترامب: أحتاج لأن أكون في البيت الأبيض وليس في كندا لمراقبة الأحداث عن كثب لا عبر الهواتف