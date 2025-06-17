يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية اعترضت مسيرة اخترقت الأجواء من جهة الشرق

بعد الحديث عن أسباب غامضة خلف وفاة شقيقها... لطيفة تحسم الجدل: "مات أحسن موتة وهو على سريره" (فيديو)

بعد الحديث عن أسباب غامضة خلف وفاة شقيقها... لطيفة تحسم الجدل: "مات أحسن موتة وهو على سريره" (فيديو)

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواجه حربًا على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وإيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية