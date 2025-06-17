وزارة النقل الإيرانية: تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية حتى الساعة 2 من فجر الأربعاء

الخارجية الإيرانية: بيان مجموعة الـ7 تجاهل عدوان إسرائيل وهجماتها غير القانونية على بنيتنا النووية السلمية

الخارجية الإيرانية: بيان مجموعة الـ7 تجاهل عدوان إسرائيل وهجماتها غير القانونية على بنيتنا النووية السلمية

ترامب: لا مؤشرات على تدخل روسيا أو كوريا الشمالية في الصراع بين إسرائيل وإيران