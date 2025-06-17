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o
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وزير الخارجية الإيراني: استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب
آخر الأخبار
2025-06-17 | 06:15
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وزير الخارجية الإيراني: استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب
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