رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لم ننفذ أي عملية في فوردو بعد لكن هذا لا يعني أننا لن نفعل ولا نريد أن تتسبب ضرباتنا على إيران بكارثة نووية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك