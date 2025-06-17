الرئيس الصيني: تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي

بعد الفيضانات الكارثية التي اجتاحت أوهايو الأميركية... المشاهد مرعبة والخبراء يدقون ناقوس الخطر (فيديو)

بعد الفيضانات الكارثية التي اجتاحت أوهايو الأميركية... المشاهد مرعبة والخبراء يدقون ناقوس الخطر (فيديو)

مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، التواصل على: 76854168 (النقل مؤمن وبدل مالي تقديري)