الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الصيني: تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي

آخر الأخبار
2025-06-17 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الصيني: تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الصيني: تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصيني:

تصاعد

التوتر

الإقليمي

مصلحة

المجتمع

الدولي

LBCI التالي
بعد الفيضانات الكارثية التي اجتاحت أوهايو الأميركية... المشاهد مرعبة والخبراء يدقون ناقوس الخطر (فيديو)
مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، التواصل على: 76854168 (النقل مؤمن وبدل مالي تقديري)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:40

"عودتينا على الحلو والأحلى"... بين نجوى كرم وباسكال مشعلاني: "مبروك" وأكثر!

LBCI
آخر الأخبار
09:37

شركة طيران العال الإسرائيلية: قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج

LBCI
آخر الأخبار
09:36

شركة طيران العال الإسرائيلية: نتوقع تشغيل رحلات إنقاذ غدًا الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:34

لوحة حجرية غامضة في أميركا الشمالية تجذب العلماء... عمرها أكثر من 220 سنة وهذه علاقتها بالمسيحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:40

"عودتينا على الحلو والأحلى"... بين نجوى كرم وباسكال مشعلاني: "مبروك" وأكثر!

LBCI
آخر الأخبار
09:37

شركة طيران العال الإسرائيلية: قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج

LBCI
آخر الأخبار
09:36

شركة طيران العال الإسرائيلية: نتوقع تشغيل رحلات إنقاذ غدًا الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:34

لوحة حجرية غامضة في أميركا الشمالية تجذب العلماء... عمرها أكثر من 220 سنة وهذه علاقتها بالمسيحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-04-25

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف

LBCI
آخر الأخبار
07:57

إندلاع حريق في مقر التلفزيون الإيراني غداة إستهدافه بضربة إسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
08:46

مفرزة إستقصاء بيروت توقف مطلوبًا وآخر لارتكابه جرائم سرقة

LBCI
خبر عاجل
03:51

انتخاب رئيس بلدية لبعا بسام رومانوس رئيسا لاتحاد بلديات جزين بـ١٤ صوتا مقابل ١٣ صوتا لرئيس بلدية جزين دافيد الحلو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:47

في اليوم الخامس على وصولها الى لبنان... جولة ذخائر القديسة تيريزا مستمرة

LBCI
أخبار دولية
07:49

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين

LBCI
أخبار دولية
07:20

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران

LBCI
أخبار دولية
06:56

صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي... اليكم المشهد الميداني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:49

لجنة تقصي الحقائق تتابع مناقشة خلاصات مشروع النظام المتكامل لرخص السوق ولوحات التسجيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:47

لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي

LBCI
أخبار دولية
06:41

هذا ما قاله رياض قهوجي للـLBCI عن قدرة ايران على الاستمرار في المواجهة المفتوحة مع اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
05:40

ترامب: لم أتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:30

مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
23:10

اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
12:50

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
خبر عاجل
08:09

طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران

LBCI
أخبار دولية
14:56

إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي

LBCI
خبر عاجل
11:34

سي إن إن عن مسؤولين: ترامب لم يوقع بعد على مسودة بيان مجموعة السبع التي تدعو إيران وإسرائيل إلى خفض التصعيد

LBCI
خبر عاجل
02:41

تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More