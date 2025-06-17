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إندلاع حريق في مقر التلفزيون الإيراني غداة إستهدافه بضربة إسرائيلية
آخر الأخبار
2025-06-17 | 07:57
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إندلاع حريق في مقر التلفزيون الإيراني غداة إستهدافه بضربة إسرائيلية
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