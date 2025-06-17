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الخطوط السعودية: السلطات الإندونيسية تجري الفحوصات المتبعة لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

آخر الأخبار
2025-06-17 | 08:40
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الخطوط السعودية: السلطات الإندونيسية تجري الفحوصات المتبعة لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة
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الخطوط السعودية: السلطات الإندونيسية تجري الفحوصات المتبعة لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

 
 
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