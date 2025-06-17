الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شركة طيران العال الإسرائيلية: نتوقع تشغيل رحلات إنقاذ غدًا الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس

آخر الأخبار
2025-06-17 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شركة طيران العال الإسرائيلية: نتوقع تشغيل رحلات إنقاذ غدًا الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شركة طيران العال الإسرائيلية: نتوقع تشغيل رحلات إنقاذ غدًا الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

طيران

العال

الإسرائيلية:

نتوقع

تشغيل

رحلات

إنقاذ

الأربعاء

لارنكا

وأثينا

وروما

وميلانو

وباريس

LBCI التالي
أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران
رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي: وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعوا نظيرهم الإيراني إلى تجنب أي تهور ضد المصالح الغربية أو أي تصعيد إقليمي أو نووي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:12

وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:02

القوات المسلحة الإيرانية تدعو سكان مدينتي تل أبيب وحيفا الى إخلائهما

LBCI
أخبار دولية
13:59

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:58

الإمارات تحذر من خطوات "غير محسوبة" في الحرب بين إيران وإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:50

إردوغان: إسرائيل بقيادة نتنياهو هي "أكبر تهديد" للمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
13:41

أ.ف.ب: سماع دوي إنفجارات في طهران

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:30

"ميتا" تعتزم إطلاق خدمة للإعلانات في تطبيق واتساب... إليكم التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
13:21

القوات المسلحة الإيرانية تدعو إلى إخلاء السكان من المدن الرئيسية في إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

الأمن العام: نقل دائرة ومركز أمن عام بيروت من مقرّها الحالي في السوديكو إلى مقرّها الجديد في الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"

LBCI
آخر الأخبار
09:45

الخارجية الإيرانية: لم نسع لامتلاك أسلحة نووية على عكس الطرف المعتدي

LBCI
أخبار دولية
2025-04-15

خامنئي: المحادثات مع الولايات المتحدة سارت بشكل جيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا

LBCI
أخبار لبنان
13:28

السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن

LBCI
أخبار لبنان
13:25

لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

في إسرائيل... إغلاق حقول غاز واستنفار أمني لمواجهة الصواريخ الإيرانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:09

طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران

LBCI
أخبار دولية
23:10

اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
14:56

إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي

LBCI
خبر عاجل
02:41

تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
01:45

رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...

LBCI
خبر عاجل
03:51

انتخاب رئيس بلدية لبعا بسام رومانوس رئيسا لاتحاد بلديات جزين بـ١٤ صوتا مقابل ١٣ صوتا لرئيس بلدية جزين دافيد الحلو

LBCI
فنّ
05:10

مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More