المستشار الألماني: إذا لم تتراجع طهران فإن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل مدرج على جدول الأعمال ولا تستطيع إسرائيل فعل ذلك بمفردها

أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران

أكسيوس عن 4 مصادر: إدارة ترمب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين والهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران

رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي: وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعوا نظيرهم الإيراني إلى تجنب أي تهور ضد المصالح الغربية أو أي تصعيد إقليمي أو نووي