الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثف لمسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة بيروت على علو منخفض جدًا وصولًا إلى أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة

التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى العدوان الصهيوني على مبنى في التلفزيون الإيراني بطهران إلى ثلاثة أشخاص

التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى العدوان الصهيوني على مبنى في التلفزيون الإيراني بطهران إلى ثلاثة أشخاص

السفارة الأميركية في القدس: سيتم إغلاق السفارة يوم الثلاثاء 17 حزيران وان السفارة ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل