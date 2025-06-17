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ترامب يدعو إلى "استسلام غير مشروط" في سلسلة منشورات عن إيران
آخر الأخبار
2025-06-17 | 12:30
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ترامب يدعو إلى "استسلام غير مشروط" في سلسلة منشورات عن إيران
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