الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر أكثر من 70 بطارية صواريخ للدفاع الجوي الإيراني

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متحدث باسم داوننج ستريت: ستارمر التقى بماكرون على هامش قمة مجموعة السبع واتفقا على ضرورة أن يكون الشرق الأوسط محورا رئيسيا لتركيز الشركاء بالمجموعة خلال اليومين المقبلين