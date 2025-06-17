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سي.إن.إن: انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بعد أن استمر أكثر من ساعة

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2025-06-17 | 15:45
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سي.إن.إن: انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بعد أن استمر أكثر من ساعة
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سي.إن.إن: انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بعد أن استمر أكثر من ساعة

 
 
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