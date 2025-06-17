نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إيران أعدت صواريخ لضرب القواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا انضمت للحرب

يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية اعترضت مسيرة اخترقت الأجواء من جهة الشرق

يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية اعترضت مسيرة اخترقت الأجواء من جهة الشرق

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواجه حربًا على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وإيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية