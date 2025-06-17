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هيئة البث الإسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل

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2025-06-17 | 17:56
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هيئة البث الإسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل
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هيئة البث الإسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل

 
 
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