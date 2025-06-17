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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
2025-06-17 | 18:01
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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي
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